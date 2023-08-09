簽約儀式假高雄萬豪酒店舉行，由義联集團創辦人林義守、義大開發董事長林俊昇與臺灣銀行總經理施瑪莉共同主持。本聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，由臺灣銀行擔任管理銀行，邀集兆豐銀行、合作金庫、土地銀行、臺銀人壽、臺灣企銀、第一銀行、全國農金及彰化銀行等金融機構共同參與。

臺灣銀行表示，該聯貸案原籌募金額為新臺幣40億元，超額認購1.36倍達新臺幣54.5億元，並以新臺幣46億元結案，充分顯示國內金融業對義大開發營運與未來發展的信心與支持。

義大開發隸屬義联集團，主要經營位於高雄市大樹區之Outlet Mall「義大世界購物廣場」以及希臘情境主題樂園「義大遊樂世界」，為高雄地區最具指標性的休閒購物園區；義联集團自1978年首創燁興公司，已從鋼鐵產業發展至教育、醫療及地產休閒四大事業體。

臺灣銀行深耕ESG領域多年，持續關注國內外永續發展趨勢，強化氣候治理，以「打造永續臺銀」為永續經營基石，善盡企業社會責任，並協助產業夥伴共同推動低碳轉型，以資金影響力支持永續經濟活動。