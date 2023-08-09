智崴資訊9日公佈今年上半年營收3.76億元，跟去年同期的3.78億元，相差無幾，今年上半年每股淨損1.70元，比去年同期的每股淨損0.90元，則是擴大的。

智崴表示，今年上半年虧損，主要是基於穩健保守原則，提前將受某大陸房地產客戶財務問題影響的未收回款項，全數提列減損所造成的損失，不過，這是一次性的損失，加上該房地產客戶專案已生產的部分料件，已通過中國大陸設計認證，且屬智崴可處分的資產，因此，未來可直接移轉至其他中國大陸客戶訂單出售，有助未來收益。

智崴說，隨著國際旅遊市場復甦，自今年第二季開始，已陸續簽訂來自沙烏地阿拉伯、以及日本採購的頂級遊樂設備合約，為了充分迎接市場未來需求，智崴已與南科管理局簽訂橋頭科學園區20,000.03平方公尺（約6,050坪）的土地租約，新建廠房以擴充產能。

此外，與潛在客戶的洽談飛行劇院的事宜，也接近最後階段，預計營收將逐季轉好，因此，智崴表示，對於今年下半年的展望樂觀。