人民幣兌美元中間價9日報7.1588元，貶值23個基本點。中間價8日報7.1565元，在岸人民幣8日下午4時30分收盤價報7.2133元，夜盤收報7.2199元。

路透報導，大陸9日公布的7月CPI、PPI按年雙雙陷入負值，加上8日公布的外貿數據遜於預期，使大陸經濟穩增長壓力上升。預估短期內大陸貨幣政策可能進一步寬鬆，而美國很有可能會維持高利率更長時間，大陸利差劣勢可能會持續拖累人民幣表現。