人民幣兌美元中間價9日報7.1588元，貶值23個基本點。中間價8日報7.1565元，在岸人民幣8日下午4時30分收盤價報7.2133元，夜盤收報7.2199元。
路透報導，大陸9日公布的7月CPI、PPI按年雙雙陷入負值，加上8日公布的外貿數據遜於預期，使大陸經濟穩增長壓力上升。預估短期內大陸貨幣政策可能進一步寬鬆，而美國很有可能會維持高利率更長時間，大陸利差劣勢可能會持續拖累人民幣表現。
外媒引述知情人士透露，大陸國有銀行9日於在岸市場拋售美元並買入人民幣，以助穩定人民幣匯率。人民幣兌美元在岸價9日收盤升破7.2元大關，報7.1989元，較上一交易日升144個基本點。人民幣兌美元離岸價盤中也回升近200個基本點。
人民幣兌美元中間價9日報7.1588元，貶值23個基本點。中間價8日報7.1565元，在岸人民幣8日下午4時30分收盤價報7.2133元，夜盤收報7.2199元。
路透報導，大陸9日公布的7月CPI、PPI按年雙雙陷入負值，加上8日公布的外貿數據遜於預期，使大陸經濟穩增長壓力上升。預估短期內大陸貨幣政策可能進一步寬鬆，而美國很有可能會維持高利率更長時間，大陸利差劣勢可能會持續拖累人民幣表現。
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