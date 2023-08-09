「S2O Taiwan潑水音樂節」將在8月19日、20日於台北大佳河濱公園登場，為了避免過去曾掀起的活動爭議，主辦單位祭出保證，活動2日期間，若有國際藝人因個人或交通等因素未能登台演出，將提供票面金額全額退費，也會提供最簡易的退票機制，並在第一時間公布退票辦法，確保樂迷當初選購的票券能如您所期待的呈現，更放心的體驗S2O Taiwan。

今年由泰國製作團隊S2O Factory Company來台操刀指導，作為S2O Festival亞洲巡迴最終站，引進獨家360度水舞系統來台，呈現最完整的沈浸式體驗，規畫4個不同音樂曲風的舞台，邀請69位豪華卡司陣容，國際級DJ及表演者即將在下周起陸續抵台，他們也迫不及待與台灣粉絲見面，特別錄製影片與台灣粉絲問好，向粉絲相約下週末「不濕不散」。

傳奇天團Swedish House Mafia（瑞典浩室黑手黨）成員Axwell與Sebastian Ingrosso將在S2O Taiwan首日壓軸表演，也是兩人首度在台合體演出。先前網傳Axwell因工作證問題，遭禁止5年來台表演，如今5年禁令年限已過，S2O Taiwan已確認取得Axwell與Sebastian Ingrosso的工作證，兩人將會如期來台演出，Axwell親自錄製影片表示：「你好台灣！過了好久，我終於要回來表演了，在8月19日的S2O Taiwan，與Sebastian Ingrosso一起，到時候見！」

與蔡依林合作〈Stars Align〉的「派對神曲製造機」R3HAB（阿三哥）錯過兩次S2O Taiwan，網友打趣形容他是「3顧茅廬」，他親自錄影片掛保證來台：「我終於回來了，終於要到來了！讓我們一起派對！」Hardwell旗下廠牌當紅「炸王」Maddix很期待來到台灣，特別拍片提醒粉絲：「準備好門票，希望與你們見面！」韓國「暗黑版潤娥」DJ MIU表示：「很開心能與大家分享我的音樂，我們到時候見！」新加坡當紅炸子雞「全民男神」DJ WUKONG（悟空）也表達來台的期待，更點名要吃臭豆腐、涼麵，相約台灣粉絲不見不散。

美國嘻哈小天王Lil Mosey首次來台灣，也是復出後在海外的首場巡演，他開心表示：「我即將在S2O Taiwan演出，8月19日的Money Bunny舞台，一起炸翻現場吧！」韓國嘻哈品牌AOMG旗下藝人「音源強盜」LOCO則表示：「8月20日將在S2O Taiwan演出，很高興可以見到各位！」饒舌才女CAMO相當興奮，「這是我第一次來台灣，等不及與你們見面了！」出身自BIGBANG勝利旗下品牌力捧王牌TPA帥氣喊著「Peace」，相約台灣粉絲在S2O Taiwan見面。

動漫《 頭文字D》經典甩尾神曲〈DÉJÀ VU〉創作者「Eurobeat界的帝王」義大利歌手Dave Rodgers（戴夫羅傑斯）首度來台，連續2天在S2O Taiwan的「濕身第一關」Water Boom舞台獻唱，消息一出就有網友興奮表示：「這才是最大咖的Legend！」他非常期待這次來到台灣，特別拍影片向台灣粉絲問好：「大家好，我很高興能去台灣參加S2O Taiwan，記得8月19、20兩天，我會在那裡陪伴大家，我們很快就會在那裡見面！」

預售折扣票券即將售完，GA一般票、PGA快速通關票、VIP票僅剩少數票券，請至遠大售票系統Ticket Plus購票，當天亦可現場購買原價票券，訂購VVIP包廂請私訊LINE@S2OTAIWANVVIP將有專人服務，活動詳情請上官方Facebook粉絲團查詢。另外，活動兩天， S2O Taiwan皆有安排官方接駁車，免費提供樂迷搭乘，每15至20分鐘一班車，由捷運行天宮站2號出口發車，至林安泰古厝下車，步行進入9號水門，即可到達會場。