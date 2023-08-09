光陽月初出大招，大動作開啟價格戰，推出至今累積銷量超過百萬台的GP125，指定車款竟然4 萬有找，光陽執行長柯俊斌表示，截至昨（8日）累積訂單已超過萬台，由衷感謝全台車主支持，目前已緊急調整產能來滿足市場銷售需求，平均一分鐘即可組裝一台，盡量減少消費者等候時間，讓百萬通勤族盡早取車。

針對每日新增的大量訂單需求，全台經銷商總代理更親至產線現場為生產團隊應援，光陽也宣布全力加倍產能，保證於活動期間內訂購的消費者都能在第一時間交車，請消費者無須擔心，也提醒民眾別再觀望，越早下訂就能越早取到車。

全台經銷商總代理親至產線現場為生產團隊應援。（光陽提供／陳大任台北傳真）