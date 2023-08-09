第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組9日最後一天賽程，中華白面對伊朗隊4節內容打得相當緊湊刺激，中華白在王游乙文全場17分、9籃板，以及第4節關鍵時刻黃沁瑜兩記三分外線穩住球隊士氣，中華白74比64擊退伊朗隊，白隊以2勝3敗在參賽6隊中排第4，伊朗5戰全敗墊底。

賽後中華白隊總教練柯孟儀感性表示：「這是一支35天的球隊，集訓30天、比賽5天，瓊斯盃結束後大家就回到母隊，這35天一天一天慢慢流逝，每個隊員都讓我覺得很貼心，所有過程全力以赴，讓我很感動。」

王游乙文揮別昨天僅貢獻9分的低潮，在最後一場繳出17分佳作，她回應：「昨天面對學姐壓力大，心態上自己表現不佳，但隊友、教練都鼓勵我下一場再繼續。昨晚回去我也想很多，畢竟自己不是第一次打中華白，不應該有此態度在場上，今天就調整心情，最後一場球放開打。」

至於透過三分球建功的「小白」黃沁瑜，柯孟儀說：「『小白』我給她在球隊的定位是射手，她在攻守兩端都很努力，但前幾場沒有穩定發揮射手的本色，所以有天也讓她輪休。對伊朗賽前評估我們有機會下三分雨，只是自己不穩還是鼓勵年輕球員多用些基礎動作、腳步，也謝謝她今天三分球的貢獻。」

柯孟儀並說，2勝3敗是她印象自己帶中華白以來最好成績，談到目前國內女籃和國際的競爭水準，柯孟儀語重心長表示，從國家隊組訓、年輕球員的養成，是否能更公開透明化，自己可以做到完全分享，但其他球隊她無法掌控，也坦言看到現在的籃球很難過，包括亞洲盃降到二級的遺憾，「我自己是個老籃球癡，我的手機裡滿滿都是跟籃球有關的，很怕自己沒跟上世界籃球潮流，但台灣能否跟上，不是我能決定的。」