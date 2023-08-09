新加坡空軍今天中午出動2架F-16戰機升空因應一架外來民用直升機，在確定星國安全未受威脅後，已解除緊急狀態。不過，樟宜機場運作一度受到影響，造成部分班機起降延誤。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，新加坡國防部及民航局表示，星國空軍今天中午左右出動2架F-16戰機因應一架民用直升機，初步調查顯示這架直升機屬民用，並向一家外國公司註冊。

星國當局表示，「確定未對我們安全造成威脅後，F-16戰機隨後解除警戒狀態」。

這2架F-16戰機約在中午12時40分左右出動，當局指出，中午12時50分至下午1時28分期間，新加坡樟宜機場運作受到影響，共有9個入境航班、11個出境航班延誤。

據報導，新加坡國防部及民航局是針對在前身為推特的社群媒體平台X流傳的一起事件做出回應。

@alert5 account使用者表示，一架「馬來西亞註冊的民用飛機」進入樟宜機場附近空域後，戰機隨即出動因應。