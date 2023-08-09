美聯社報導，前幾天，大陸中央台為紀念中共解放軍(PLA)建軍96周年，製播了8集紀錄片《逐夢》，講述了數十名士兵參與軍事演習，與自身的感言，其中幾名士兵提到，未來面對台海戰爭時，願意在必要的時候犧牲性命。

《逐夢》是紀錄中共軍方在今年4月舉行的「聯合利劍」演習，而這場演習是在蔡英文總統訪問美國後所發起。兩岸目前的處境仍是內戰延續狀態，大陸官方例年總是聲稱，必要時可以用武力征服台灣。

美國在1979年與中國大陸建交，連帶的結束與中華民國的防衛條統，對台灣的主權說法改採取一種模糊化說法。但是美國總統拜登最近幾次公開發言，都提到台灣要是遭受入侵，會幫助台灣防衛，這引起了中國大陸的民族主義情緒，特別是軍方，最近幾年的軍演特別的具有針對性，強調反介入/區域拒(Anti-access/Area Denial, A2/AD)的能力。

上個月，白宮宣布向台灣提供3.45 億美元的軍事援助計劃。專家稱，此舉是借鑒美國對烏克蘭軍事援助的教訓，也就是「援助最好在衝突發生前」，此舉當然遭到北京方面的批評，解放軍內部更強調備戰與愛國主義教育。

在《逐夢》紀錄片的海軍篇當中，一名負責清除水雷的蛙人提到「要是戰爭時期，已沒有了安全清除水雷的工具，我們願意用自己的身體排雷，為我方（登陸）部隊掃清安全通道。」

一名戰機飛行員也有類類的說法，他說如果真打起來，彈藥都用光時，他會駕駛戰鬥機將衝向敵人的最後一枚導彈。

如此「很有精神」的宣告，表現中共軍人願意犠牲。不過美國麻州理工學院安全研究計畫主任弗拉維爾(Taylor Fravel)表示，這不代表他們就把神風式襲擊作為一種策略。

他說：「這是中國大陸宣傳片的慣用手法，一種特別熱情的表達。沒有證據顯示PLA會以神風突擊為戰術。」

對於身經百戰的美國退伍軍人來說，戰前就揚言犧牲生命，這聽起來很業餘。著名的「惡棍將軍」喬治•S•巴頓(George S Patton)有一句名言：「沒有哪個混蛋是為國捐軀而使戰爭勝利，打贏是讓敵人那些可憐蠢蛋都去為國捐驅。」

但弗拉維爾也表示，別輕視這些喊著犠牲解放軍，他們也在提出自己的區域警告，警告美國不准介入。

美國國防部的報告稱，中國大陸將成為美國幾十年來面臨的最強大的敵人，解放軍陸軍約有97萬5千人，解放軍海軍有340艘軍艦，預計到2030年，還增至440艘。 另外，中共的火箭軍有超過250枚的東風26(DF-26)中程彈道飛彈，能夠打擊關島的美國軍事目標以及海軍艦艇。