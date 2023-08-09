主計總處指出，我國通膨率(CPI年增率)自110年8月升破2％，甚至超過3％，歷經連續22個月超過2％之後，於6月跌破2％，降至1.75％，7月雖擴大至1.88％，仍是連續第二個月低於2％。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，讓通膨率升高的原因不在商品類，而在服務類，而讓服務類價格升高的原因有三，包括娛樂服務費、外食費及房租，依過去經驗，娛樂服務費受暑期季節因素影響，為期不會太長，8月漲幅縮小的機率高。

曹志弘表示，總的來看，由於國際原物料價格走跌，我國進口物價已連跌五個月，輸入性通膨壓力明顯減輕，而外食費的漲幅也沒有再擴大，因此國內雖仍有通膨壓力，但持續慢慢減輕了。

至於8月的通膨率仍會低於2％嗎？曹志弘表示，由於杜蘇芮、卡奴兩個颱風影響蔬菜的供給，加以國際原油有上漲的現象，研判8月通膨率大於2％的機率高，但颱風影響蔬菜的供給只是短暫的，因此國內通膨仍屬平穩。