燦坤特別於8月民俗月前發起「3C保庇節」活動，即日起全館限時8折，指定品牌刷指定信用卡獨家贈最高2000元現金折價券，買4大家電滿額最高再送800燦坤K幣，單筆消費滿1萬5000元還可抽「韓國首爾來回機票」。

對於開學前的3C需求，燦坤推出全館筆電下殺47折起的優惠，選購指定品牌電腦加碼再贈「499 元筆電現折券」，8月21日至27日期間持指定 Windows 筆電至燦坤實體門市購新機享 10%估價加碼，指定單品可享最高3萬4400元獨家購機折抵優惠。

高效能電競電腦推薦的是搭載i7 的「MSI Sword 17 電競筆電」，活動價4萬900 元，刷指定信用卡現折1500元，再送電競耳機、滑鼠組合；「聯想 IdeaPad GAMING3 筆電」活動價 2萬4990 元，使用指定信用卡消費現省 1500 元，加贈市價1299元的Google Chromecast HD;「 Acer 13 代 i5 電競桌機 N50-650 13400F/3060Ti」活動價 3萬5900 元，再享 Acer 27 型螢幕獨家加購價 2000 元(市價4990)。

另外，燦坤獨家 BoBee Care商品照護方案特別推出期間限定組合，指定軟體組合52 折起，再享免費軟硬體安裝服務。「PC-cillin 2023+Microsoft 365 個人版+BoBee Care 安心升級專案」專案價2197元(總市價4290)；「PC-cillin 2023+Office 2021 家用版+BoBee Care 安心升級專案」專案價5588元(總市價6980)。小家電5年保固方案最低350元起，5大服務包含維修、換新、保養到配送，以及耗材配件9折優惠。

在燦坤購買新款15吋筆電「MacBook Air M2 256G」現折3000元，活動價只要3萬9900起。（燦坤提供／古明弘台北傳真）

Apple年中回饋吸引果粉關注，燦坤Apple年中慶自8月11日至8月20日開跑，全館指定款 MacBook 及iPad 享最高 10%現折優惠，新款15吋筆電「MacBook Air M2 256G」現折3000 元，活動價只要3萬9900起。燦坤還推出獨家「Back To School 教育價專案」，指定款13吋MacBook買就送總價值6140元的超值5好禮，指定款MacBook Pro 16吋 及14 吋買就送市價5990元AirPods 3–Magsafe 版本，以上方案符合教育價資格還可再享額外折抵優惠。

為響應「淨零綠生活」政策戰略，燦坤也推出「夏日冰箱節」5 大優惠活動，全館指定機型享 5年免費延長保固，消費滿額再送好禮3選1，還有眾多原廠加碼活動，包括三星指定冰箱最高送 Galaxy S23 256GB；LG 指定家電滿額送LG gram 極致輕薄14 吋筆電。日本原裝「Panasonic 406 公升 ECONAVI 五門變頻冰箱」活動價 4萬4460 元，刷指定信用卡現折 2000元，再送德國 Othello 鍋具組、7-11 商品卡2000，登錄送現金2千元；大容量款「LG 525公升上下門變頻冰箱」活動價2萬7900 元。