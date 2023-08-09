女孩體驗重達20公斤的消防救災裝備。（新北市社會局提供）

新北女孩參與消防培力課程。（新北市社會局提供）

新北市社會局自2013年辦理新北女孩培力計畫，每年分別從文化、教育、體育等各種不同層面發展，藉由與民間團體共同舉辦性別培力營隊，今年女孩培力課程選在汐止保長坑消防訓練中心舉辦，今（9）日由新北首位赴日參與救助技術的資深消防訓練女教官周美秀及社工帶領青少女一起體驗消防人員工作內容。

周美秀說明，新北市外勤女性消防人員有139人，約佔所有外勤消防員6.76％，若加上內勤人員，女性比例已高達11.29％，顯見消防工作不分男女皆能勝任，消防局持續積極培訓女性救助教官，像她就是第一位赴日參與救助技術培訓。

周美秀帶領新北女孩體驗消防工作內容，包含快速著裝、救援準備等，讓女孩們感受女性外勤消防人員在職場上如何克服困難，成為新北重要消防女力一員的心路歷程，突破性別框架，勇敢跨步向前為自己圓夢。

女孩們也參觀119勤務中心，周美秀表示新北市進案通報量1天高達3000通，平均1天的救護案件高達600件。119曾經接過民眾竟然因為鹹酥雞太燙了，就打119報案，令同仁啼笑皆非。她提醒女孩，119通報要把珍貴的搶救時間留給真正需要的人。

學員小欣表示，看了消防局的演練，覺得消防人員都很酷，救人不分男女；還有沒有緊急事件不要亂打119，今天真的學到很多。