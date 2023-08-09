國人看匯市，最熟悉的是美元、日圓，偶而買些澳幣或歐元，根據法人計算，在G10貨幣中，今年來兌美元表現最好的貨幣，通通不是台灣民眾常有的外幣，而是私人銀行高資產客群最常用於避險部位的「瑞士法郎」！

FXTM富拓市場分析師陳忠漢9日指出，瑞郎是今年迄今兌美元表現最好的G10貨幣，美元兌瑞郎今年以來已貶值逾5％，即「瑞郎走強＋美元走弱＝美元兌瑞郎下跌」。經過7月以來大部分時間的角力，瑞郎最終取代英鎊，成為年內兌美元漲幅最大的貨幣。

今年以來，瑞郎兌G10貨幣也呈現全面上漲之勢，瑞郎的避險貨幣身份因此更加確定！

陳忠漢分析，瑞士央行允許瑞郎走強，是其他國家望塵莫及之處。瑞士央行使用瑞郎匯率作為控制通膨的主要工具，瑞郎走強意味著進口通膨的影響降低，也就是說進口商品和服務的價格不會上漲得那麼快，本幣走強使進口價格更便宜。

此外，瑞郎走強也意味著瑞士的出口收入增加，因此瑞士保有持續的貿易順差，這又反過來從根本上支持瑞郎走強。

至於允許瑞郎走強，瑞士央行也是在限制瑞郎升值十多年後，甫於2022年11月發出信號，準備賣出外幣，允許瑞郎走強。陳忠漢指出，瑞士央行賣出外幣、買入瑞郎有助於推升瑞郎的價值，自當時以來，美元兌瑞郎的下行趨勢即證明了這一點。

瑞郎的避險貨幣身份，在今年以來日圓失格避險價值之後，更為突顯。陳忠漢進一步指出，避險資產是投資者在市場恐慌加劇、不確定時期購買的資產，目的是保護自己的財富。回顧2023年3月，在美國和瑞士的銀行業動盪期間，瑞郎兌美元大幅升值2.86％。現階段歐美經濟衰退的擔憂，也幫助推高了避險貨幣瑞郎的價值。