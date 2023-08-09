此外，該公司也宣布開發中吸入新藥L608（微脂體-伊洛前列素）獲澳洲人體試驗倫理審查委員會同意進行第一期人體臨床試驗，並已獲澳洲藥物管理局備查。

總經理甘霈表示，今年6月底公司與美國合作夥伴Liquidia簽訂L606新藥北美地區授權合約，簽約金美金1,000萬元已入帳並認列於7月營收。後續尚有研發及銷售里程碑金的授權金最高可達2.15億美元（約67億新台幣）、按銷售淨額級距還可收取雙位數銷售權利金、新增其他適應症或其他L606衍生產品，還可以再行分別收取產品開發里程金各1仟萬美元；此外，尚有銷售臨床用藥及量產藥品收入，整體而言，後續營運動能樂觀。

另外，國邑開發中吸入新藥L608也取得澳洲IND，後續將進入一期臨床試驗；甘霈表示，L608將依循L606模式，極積擴展適應症，將每一個新藥的價值做到最大化。以L606適應症目前開發包含北美市場為主的第一類肺動脈高壓（PAH）及全球市場的第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）；L608適應症目前鎖定美加以外的全球市場為主的第一類肺動脈高壓（PAH）及全球市場的硬皮病相關的雷諾氏症（SSc-RP）。

L608規劃於澳洲進行臨床一期試驗以治療PAH 的Ventavis（伊洛前列素）為對照藥，由於Ventavis停留於患者體內的時間很短，使得病患在治療上面臨多種困境，包含每2小時就必須用藥一次，1天約6~9次之吸入療程，且睡眠時段中斷治療及副作用大等問題都極需改善。

由於L608臨床一期係在健康受試者進行試驗，因此，待取得一期試驗數據後，除了原本的PAH外，即可直接擴展第二個適應症硬皮病相關的雷諾氏症（SSc-RP）進入臨床二／三期試驗，以加速L608適應症擴充。

目前治療SSc-RP的Ilomedine每次療程為病人必須連續5天待在醫院或診所持續5-6小時靜脈滴注以維持9週的療效，造成治療的不便性及注射處疼痛等問題。該公司開發的新一代吸入藥物L608為長效緩釋新藥，病患每12小時用藥一次，每天用藥2次即可達到全天候24小時的藥物覆蓋，並可減少上呼吸道的藥物刺激。