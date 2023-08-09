Miusa將推出新專輯，今日提早歡慶25歲生日。（容易文創提供）

吳宗憲（憲哥）視旗下新人歌手Miusa為第4個女兒，豪砸上千萬元栽培。Miusa將推出個人第2張專輯《Sweet Box》，近日推出新歌〈Bon Bon〉，9日舉辦活動。她透露，從去年10月發行首張專輯，至今已10個月都是0收入，只能靠吃老本過日，但熱愛表演的她，繼續努力打拼事業，希望讓更多人看見。

她也樂觀說：「去年發專輯後，就去參加節目比賽，沒收入是很正常。」並坦言，是自己選擇要來闖蕩演藝圈，「（出道）本來就沒這麼順遂，剛開始不會有錢，除非一開始就很吸睛，才有可能爆紅。」

她年初赴大陸參加綜藝節目《青年π計劃》錄製，比賽過程中壓力很大，當時三公結束後，她身體不適，一走出攝影棚突然瞬間爆吐，嚇壞眾人，她個性是報喜不報憂，這件事從沒跟憲哥說過；憲哥向來很關心她，常傳訊息送上鼓勵、關心，還擔心她在大陸被欺負，她笑說，「我不笑的時候，臉看起來很臭，大家一開始都不會靠近我，後來就有認識很多新朋友。」

最近正值宣傳期的她，日前去錄製憲哥主持《綜藝大熱門》，豈料在休息空檔，憲哥卻對她說：「妳最近有瘦，看起來有點寒酸。」她事後無奈說，「這句話有傷到我的心」，因為之前在比賽時忽胖忽瘦，現在體重約48公斤，希望呈現最佳體態。