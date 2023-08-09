國民黨總統參選人侯友宜經723全代會正式提名，與藍營選立委小雞連番便當會後，今(9日)又提出「以核減碳」能源政策，選戰節奏漸上軌道。前立委陳學聖分享朋友拍的競選看板照，只見侯友宜與參選士林大同立委的游淑慧同框，旁邊見「綠豆沙」三個大字，直呼「碾壓綠豆超讚！」

「朋友學視覺藝術的，隨手拍了這張照給我。」陳學聖今(9日)在臉書發文提到，朋友說這張是有感的政治藝術照，除了游淑慧力挺侯友宜外，旁邊的「綠豆沙」看板更有畫龍點睛之妙，「綠豆沙不就是碾壓綠豆，這間超讚！」什麽都沒說，但都盡在不言中！

陳學聖直呼，如果接下來，有更多國民黨立委參選人小雞和侯合體掛看板，侯的氣勢會愈來愈強！「所以您選區立委參選人若還沒掛，請記得溫馨叮嚀一聲，絕對有效！為游淑慧按個讚！」只見看板標題寫著「友宜加游」，配色為青天白日滿地紅國旗色，還有口號「新選擇，慧更好！」

游淑慧也轉發這張照片表示，「陳學聖委員果然薑是老的辣，發現友宜加游，綠豆沙的奧妙！」網友表示「全力支持候總統，藍營立委全壘打，下架無良的民進黨」、「這是哪家綠豆沙？想去吃」、「我大同區深綠艱困區，需要淑慧突破重圍，全力支持！」、「地點選得好！淑慧斬奸除魔沙沙沙！」