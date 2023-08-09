精誠資訊表示，7月主要營收貢獻來自消費事業及金融事業相關解決方案及專案合約驗收。其中，大型金融產業數位系統建置與軟體維運維護等專案，為營收主要貢獻。

因應台灣碳權交易所7日揭牌上路，精誠資訊積極推動雲端碳盤查、能源管理等解決方案，運用軟體開發能力，與專業減碳顧問輔導優勢，協助企業擬定減碳策略，並整合生成式AI的技術應用，幫助企業彙整分析ESG數據資料，實現低碳轉型目標。下半年也將持續聚焦雲端、資安等服務範疇，以提升服務性收入、強化公司營益率為目標。