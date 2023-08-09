歐陽娜娜新歌〈不知道〉是她思念外婆之作。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜帶外公同遊迪士尼樂園。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜和媽媽傅娟，帶外公同遊迪士尼樂園。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜今（9日）釋出2023專輯主打單曲〈不知道〉，這首歌是歐陽娜娜思念外婆之作，她遺憾說：「外婆在前年離開了我們，最後一刻我卻沒能陪在她身邊….」她將對外婆的思念寫進歌裡，並在MV公開了小時候與外公外婆的合影，她還特別請高齡95歲的外公入鏡，想告訴天上的外婆，「雖不知道何時能再相遇，但想念您的我們都好好的，請您放心喔！」

歐陽娜娜將推出新專輯《The Star初星》，思念外婆之作〈不知道〉，由歐陽娜娜與新銳製作人黃一共同製作，歐陽娜娜創作這首歌時，巧思加入外婆最喜歡的蝴蝶元素，將蝴蝶翅膀拍打的頻率融入編曲中，更融入名曲〈小星星變奏曲〉的旋律，以跟歌詞中所描述的「夢裡我牽著你，細數點點繁星」相互呼應。

外婆在歐陽娜娜生命中扮演著不可或缺的角色，「無論身在何處，她都會關心我，總支持和鼓勵我去追尋夢想。」歐陽娜娜遺憾自己缺席了外婆的最後旅程，她說：「成長的這段路上，經常會問自己一個問題，如果這時外婆在的話，她會給我什麼樣的建議，或是她會教我怎麼作，所以這首歌就誕生成現在這個樣子。」

歐陽娜娜邀請外公一起入鏡拍攝，她很開心外公可以跟她一起，「在這個MV裡懷念外婆、一起去留下一個很美好的畫面。」

她還讚外公在她心目中是「非常高齡的年輕人」，外公心態很年輕，「是我的偶像！」她近期還帶外公去了成都看自己的演出、澳門看BLACKPINK演唱會、去上海迪士尼樂園散心，她希望大家都可以珍惜和家人相處時光。