「中建海峽盃」第10屆海峽兩岸大學生實體建構大賽總決賽9日揭曉結果，由銘傳大學的學生團隊以作品《山岳之渝》順利摘金。（朱紹聖攝）

台北科技大學的作品《閩濤》獲得優秀獎，同時也獲得優秀模型獎。（朱紹聖攝）

「中建海峽盃」第10屆海峽兩岸大學生實體建構大賽總決賽5日至9日在大陸福建福州舉行，9日揭曉結果，由銘傳大學的學生團隊以作品《山岳之渝》順利摘金。值得注意的是，參賽成員清一色均為女生，也成為此次比賽的關注「嬌」點。

本次大賽的主題為「元‧構」，旨在透過創意設計及實體建構，引導大學生聚焦虛擬想像與現實生活的鏈接，推動構建鄉村更美好的未來生活。經過初賽階段，11支大陸大學隊伍和4支台灣大學隊伍成功入圍決賽，並在福州市閩清縣雄江鎮舉行為期3天的總決賽。

考慮到與雄江鄉村環境的適應性，決賽以木、竹等為主要搭建材料，並邀請到大陸天津大學、福建省建築設計研究院，及台灣高雄大學、雲林科技大學、成功大學等兩岸學者專家進行評審。

最終，由銘傳大學建築學系兼任講師林雨祥所率領的團隊以作品《山岳之渝》摘得金獎桂冠，這也是該校參加海青節活動以來首次奪冠。林雨祥也獲得優秀指導教師獎。

林雨祥受訪時表示，透過此次比賽，能夠看到兩岸同學對於作品的設計構想，及採用何種工法，然後把作品完整地落實出來，相信這部分都是學生求學階段時可以得到的養分。

談及對大陸學生的印象，隊長張竹萱認為，他們都很認真，對每一個節點及各種材料不同的接法都有巧思。但當地的酷暑讓她更有感，直言在外工作至少4到5小時就必須休息，成為她這次比賽難忘的經驗。

其他來自台灣的團隊作品還有台北科技大學的《閩濤》、聯合大學的《築夢之際》、華夏科技大學的《禹岳》均獲優秀獎，其中台北科技大學亦獲得優秀模型獎。