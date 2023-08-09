近期黃子佼遭捲「#Me Too」風波，被控訴有多種性騷擾行為，而他在曬出道歉影片後自傷送醫，是妻子孟耿如在一旁忙前忙後的照顧他，並為此不惜取消工作，讓外界看了心疼不已。而今(9)日稍早，孟耿如再度發文吐露心聲，曬出親筆手寫信透露：「生命總是給了我更多成長的機會。」

孟耿如在黃子佼遭捲性騷風波後，一直陪伴在他左右，還因此請辭了新戲的演出機會。黃子佼狀況穩定後，曾在社群上曬出萬字長文，吐露內心想法，當時孟耿如也首度以9分鐘影片發聲，吐露舉辦畫展的用意。事隔多日，孟耿如今日於社群上曬出一封手寫信，坦言：「最近開始習慣把自己喜歡的句子寫下，當遇到不順心的事情時就會拿出來翻閱。」並以感激的心吐露：「生命總是給了我更多成長的機會。」看似在暗示近期這段時光的經歷帶給她很多學習與成長的機會。

此外，孟耿如曬出的手寫稿中，則寫下：「生命的苦難是你靈魂一手策劃的，在受苦底下，有更大的發願，是勇敢靈魂以肉身來學習與進化的歷程」、「人不太可能完全了解為何挑戰會發生，在你度過最艱難階段後，事情的意義才會比較清楚。」等字句。而貼文PO出後，也讓不少粉絲感到心疼，在貼文底下留言鼓勵：「平安喜樂，加油」、「人生不如意十之八九，因此，我們要常想一二。加油。上天給你的苦難。絶不會超過妳能承受的。」

事實上，黃子佼涉嫌性騷擾、強吻未成年少女，甚至被指誘騙拍攝裸照，台北地檢署於本月4日指揮台北市婦幼隊員警，前往黃子佼住處、工作室等處搜索，並進行初步訊問，後依涉嫌妨害性自主罪諭令35萬元交保，且核發「犯罪被害人保護命令」，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。

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