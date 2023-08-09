取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

今年成都世大運，我代表隊創下歷屆境外參賽的最佳成績，蔡英文總統今天接見代表隊成員表示，每一位都是讓我們倍感光榮的台灣英雄！政府會繼續努力在制度上及資源上，提供所有選手最好的照顧，也請選手們延續這股氣勢，在即將到來的亞運，還有明年的奧運，繼續在世界舞台上發光發熱！

今年我代表隊在成都世大運，總共獲得10金、17銀、19銅。蔡英文在總統府接見代表隊成員表示，此次無論是金牌數，還是總獎牌數，都創下歷屆境外參賽的最佳成績，真的非常不簡單。

她點名，像是大家都很熟悉的「鞍馬王子」李智凱，成功完成鞍馬項目的三連霸；還有跆拳道羅嘉翎、以及「柔道男神」楊勇緯，也都獲得銀牌的好成績。

不僅如此，蔡英文逐一列舉：我們武術項目的孫家閎，第一次參加世大運，就為台灣拿下首面金牌；田徑項目的彭名揚，不只贏得金牌，更打破長達22年的全國紀錄，確定進軍明年巴黎奧運；游泳項目，王星皓、以及王冠閎，都摘下銀牌，這都創下了紀錄。

她強調，我們的網球代表隊，不但繳出了5金、1銀、1銅的優異成績，更是我們獲得金牌數最多的代表隊。其中，首次參加世大運的許育修和吳芳嫻，都拿下三金。

此外，我們的羽球代表隊，混合團體頂住了壓力，成功逆轉，完成二連霸，表現非常精采。另外，混雙項目的金牌、銀牌，也都被我們代表隊包辦。她感謝所有參與世大運的210位選手，「每一位都是讓我們倍感光榮的台灣英雄！」

蔡英文承諾，政府會繼續努力在制度上及資源上，提供所有選手最好的照顧，包括提升培訓環境、強化後勤支援，國訓中心的升級計畫已經進入第三期，相關設施的更新也陸續完成。「國家運動科學中心設置條例」已經正式施行，未來可以提供選手在培訓及參賽上更完善的運動科學支持。

她感謝所有選手在世大運全力以赴，「請大家延續這股氣勢，在即將到來的亞運，還有明年的奧運，都繼續在世界舞台上發光發熱！」