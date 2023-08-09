國民黨總統參選人侯友宜今(9日)提出「以核減煤」能源主張，強調從未說反對核電，但重視核能安全。綠營立院黨團則批侯拿重啟核四當祭品。粉專「興趣使然的路人」指出，既然2030年的12％核能有備註核四需要確定安全無虞才會重啟，應該是用核一到三重啟之後的發電量下去算，合起來大約400億度。用3.62％的用電成長幅度來算，2035年用電量會變成3982億度，12％核能發電量要提升到478億度，還差78億度核電要從哪裡來？

「稍微算一下侯團隊的核能發電配比合不合理。」興趣使然的路人今(9日)發文提到，既然2030年的12％核能有備註核四需要確定安全無虞才會重啟，那2030年目標的12％應該是沒有把核四算進去，所以應該是用核一到三重啟之後的發電量下去算。如果以容量因數90％來算，核一年發電量大約100億度，核二跟核三則是各自差不多150億度，合起來大約400億度。所以2030年12％核能，代表當年總發電量大約是3333億度（400／0.12）。

興趣使然的路人指出，2022年台電整年發購電量是2507.5億度，代表侯團隊預估從2022到2030年的八年間，我國發電量會成長大約32.9％。算下來，大約是每年成長3.62％，是經濟部能源局目前預估（2.03％）的1.8倍。

興趣使然的路人表示，有自信是好事，但如果使用同樣的成長幅度（3.62％）來算，2035年的用電量會增加19.5％，也就是變成3982億度。如果要繼續維持12％的核能配比，2035年的核能發電量要提升到478億度。他問：「所以這78億度核電要從哪裡來？」