2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，兩岸專家、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山9日就表示，「如果未來4年到未來8年，如果是賴清德繼續執政的話，不要說台灣的政治生態會發生變化，整個兩岸關係都會發生巨大的變化」，引發討論。

趙春山9日在Yahoo TV《風向台灣》節目中表示，「我基本上認為，除非國民黨你有把握不聯合，獨立參選三腳督也好、四腳督也好，有足夠的實力勝選，否則你為了要下架民進黨，你必然是要採取跟其他的政黨，主要是民眾黨要有合作的態度」，趙春山更說，「現在對國民黨來講，韓粉、韓國瑜已經可以說是跟國民黨合作了，泛藍的部分如果合作，才更有足夠的力量來跟柯文哲談藍白合的問題」。

趙春山更提到，「我現在基本的一個考量，我是覺得現在侯友宜民調一直沒有超過第二，甚至沒有辦法跟賴清德太接近的話，這種情況應該要有聯合的想法」，趙春山也分析，當然有很多人認為不要長他人志氣，滅自己威風，「但問題你目前如果沒有威風的條件的話，你是不是需要跟別人合作？這樣子你還能保留國民黨未來在政壇上的地位，獨立參選又沒有把握勝選，輸了以後國民黨就完了」。

趙春山更預言，「如果未來4年到未來8年，如果是賴清德繼續執政的話，不要說台灣的政治生態會發生變化，整個兩岸關係都會發生巨大的變化，國民黨這次輸了之後根本就沒有參與的餘地，未來在台灣的政治舞台上，沒辦法再扮演你的角色；甚至在兩岸關係上，因為你沒有執政，你也沒辦法扮演任何角色，所以如果當自己實力實在沒辦法脫穎而出的話，唯一的辦法就是採取聯合，保留自己的元氣」。

最後趙春山也說，「何況國民黨不管誰贏，你還是有10幾個縣市長、40幾個立法委員，現在跟柯文哲比，你後面的實力都是他們比不上的，民眾黨怎麼能比呢？現在國民黨如果你要在整個聯合裡面要扮演主到的地為，你要把自己弄強，侯友宜的民調要高，國民黨內部要團結」。