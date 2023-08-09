美式賣場好市多滿足許多家庭需求，其中生鮮水果是不少會員採購的熱門商品。一位女子近日發現家裡買了一款芭比粉紅色果肉的火龍果，吃了之後直呼口感很讚，「就很像綜合白色跟紅色火龍果的口感，好像是它們生的一樣」，決定以後都要媽媽買這款火龍果，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「粉紅控發作，居然連火龍果都能吃到粉紅色的」，某天她在家看到媽媽在吃好市多訂購的粉紅色火龍果，馬上搶了1顆回房間試吃，結果驚為天人，「就很像綜合白色跟紅色火龍果的口感，好像是它們生的一樣，綜合了老爸老媽的優良血統，誕生出來的粉紅火龍果」，讓原PO直呼賞心悅目又好吃，以後都要叫媽媽訂購該款火龍果。

對此，許多網友紛紛回應，「火龍果也跟上芭比的流行」、「吃起來帶點玫瑰或茉莉的香氣，蠻好吃的，粉色火龍果又叫紅粉佳人」、「粉紅色！我要去買，這只有線上才有嗎？」、「有吃過雙色火龍果它有特殊香味花香味，吃起來又香又甜，比白肉還是紅肉火龍果好吃好幾倍」。

根據好市多官網，原PO家買的火龍果應是胭脂火龍果，產於南投名間，為紅肉與白肉火龍果雜交後的成果，因為如櫻花般的柔粉色果肉而得名，風味介於白肉與紅肉果之間，肉質爽脆、清甜，如草莓般的酸甜風味，口感豐富具有層次性。