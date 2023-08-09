DON'T KNOW WHAT JUST HAPPENED BUT WE LOVE IT @stustuuu pic.twitter.com/3k5SvWVvYQ — Cincinnati Reds (@Reds) August 9, 2023

效力大聯盟紅人隊的台裔球員費爾柴德（Stuart Fairchild）9日演出精彩的「場內全壘打」。紅人對戰馬林魚的第5局，費爾柴德敲出右外野高飛球，其實擊球力道並不強，但是費爾柴德跑壘非常有侵略性，馬林魚野手在一陣慌亂之後居然被他跑回本壘得分！紅人推特也寫道：「不知道發生了什麼事，不過我們好喜歡。」

這球是高飛球卻又飛得不夠高，在馬林魚右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）跑到定位的前一步落地，桑契斯煞不住車撞上圍牆。球沿著線繼續滾動，桑契斯追到牆邊撿球時，費爾柴德已經越過二壘了。

桑契斯傳給接應的二壘手阿萊斯（Luis Arraez），阿萊斯急傳本壘但是暴傳，捕手佛泰茲（Nick Fortes）撿球要觸殺被費爾柴德飛撲閃過，主審雙手一擺宣布安全上壘！紅人主場球迷歡欣鼓舞。紀錄上是費爾柴德三壘打（無打點），二壘手阿萊斯傳球失誤。打擊王阿萊斯此戰4打數掛零又失誤送分，所幸馬林魚仍以3比2獲勝。

費爾柴德出生在美國西雅圖，今年棒球經典賽有資格代表中華隊，但他在大聯盟立足未穩，婉拒中華隊邀請。費爾柴德最初被紅人選上，再被賣到響尾蛇、巨人，他被巨人釋出後又被紅人簽回去，本季出賽73場（外野手），打擊率0.232。