今年5月，網路上開始流傳一些俄羅斯T-55坦克送上火車運往前線的照片與影片，顯示俄羅斯的裝甲部隊愈消耗過大，只能拿出老舊的庫存坦克，如今這些老舊的庫存坦克已消耗了一半左右。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，衛星照片顯示，俄羅斯最大的軍事裝備儲存設施- 瓦格扎諾沃軍備場(Vagzhanovo military equipment depot)，已經愈空曠，有近一半的蘇聯時代坦克和裝甲車被運離。

瓦格扎諾沃軍事裝備廠位於布里亞特自治共和國(Buryatia，該國最大的地理特徵是貝加爾湖)，佔地約10平方公里。

報導稱，在2021年11月，該軍事裝備場大約存於3,840 輛蘇聯時代的坦克和裝甲車；但是一年後的 2022年11月(開戰後8個月)，大約剩下2,600輛坦克與裝甲車，運出大約40%以上的庫存坦克。

這個庫存場有10座室內車庫，最多存放400輛；絕大多數的裝甲車輛是露天放置，維護環境並不好，因此許多車輛已經鏽蝕損壞。

因此，多數的舊坦克無法再使用，頂多拆下一些堪用的零件來修補，這使得庫存場可用的舊坦克，會比實際數量要少的多。

根據荷蘭Oryx開源情報網站的資料，戰前的俄羅斯現役坦克大約有3000輛，但截至今年5月31日，俄羅斯已損失了2000輛。