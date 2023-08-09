高力在板式熱交換器、熱能產品二大產品線出貨成長下，上半年營收22.78億元、年增92.6％，淨利3.34億元、年增208.7％。

高力指出，受惠俄烏戰爭、歐洲熱泵需求提升，板式熱交換器訂單能見度多可達2、3個月至一年；熱能產品與主力客戶Bloom Energy簽訂五年長期燃料電池反應盒供貨長約，預估未來三至五年，熱能產品每年都能維持3成以上的成長動能，因應訂單成長持續擴充真空爐提高產能，二大產品長線成長性仍樂觀看待。

此外，高力7月營收4.17億元、年增61.2％，其中板式熱交換器年增51.5％、熱能產品年增74％，雖7月營收較5、6月有所下滑，不過仍創下歷年單月第三高記錄，也是連續三個月單月營收突破4億元，累計前七月營收26.96億元、年增87％，再創歷史同期新高。

由於主力客戶Bloom Energy第二季拉貨力道高於預期，氫燃料電池產品進入調整體調整期，加上熱泵產品客戶規格變化，第三季營收年增率可能較去年同期衰退，不過受惠資料中心、半導體廣泛使用AI伺服器，提升散熱需求，第四季營收將重拾成長動能。