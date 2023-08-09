由於持續受西南風影響且水氣增多，明（10）日中南部地區整天易有陣雨或雷雨，北部也有短暫陣雨或雷雨，明顯降雨以午後為主，尤其大台北地區易有短延時強降雨發生，注意雷擊、強陣風。氣象局表示，明天雨勢最強，周五（11日）中南部整天仍有不定時陣雨或雷雨，周六（12日）西南風減弱，各地降雨趨緩，天氣相對較穩定，不過下周一（14日）起西南風又稍微增強。

氣象局分析颱風趨勢。（翻攝自氣象局）

氣象局分析，台北東北方海面上的颱風卡努向西北轉北北西往韓國前進；蘭恩颱風預估往日本南方海面移動，由於距離台灣遙遠，不影響天氣；東太平洋的颶風朵拉周末後會跨過換日線來到西太平洋，對台灣天氣沒有影響。

氣象局預測未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天西半部天氣不穩定，中南部地區整天易有陣雨或雷雨，北部地區也有短暫陣雨或雷雨，明顯降雨以午後為主，尤其大台北地區易有短延時強降雨發生，注意雷擊、強陣風，東半部天氣相對穩定，白天大多為多雲，午後有局部雷陣雨發展；氣溫方面，各地雲量偏多，中南部高溫為30至32度，北部、東半部為32至34度，沒下雨時仍感受悶熱，而各地低溫為26至28度。

氣象局公布明天花東出現高溫。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五西南風及水氣影響，西半部降雨機率高，中南部整天不定時有陣雨或雷雨，北部地區以午後雷陣雨為主，局部雨勢較大且有短延時強降雨，有大雨發生的機會，東半部天氣相對穩定，沒下雨時仍悶熱。

周六、下周日（12日、13日）西南風減弱，各地降雨趨緩，天氣相對較穩定，各地為多雲到晴，高溫32至34度左右，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；下周一至下周三（14日至16日）西南風稍增強，中南部地區降雨增加，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。