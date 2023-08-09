米白色系的泳裝搭配編織感紋理的包款，略帶波西米亞風的風格十分適合夏季，WET MAGNOLIA 連身泳裝6980元。（模特／王子誼、攝影／石智中、泳裝／WET Swimwear、鞋、包／PEDRO 、場地協助／大地酒店）

深藍色的單品較能使皮膚更顯白皙，HÁI 粼粼 W鋼圈連身泳裝（深海藍），3680元。（模特/李婉綺、攝影/石智中、泳裝/HÁI 、包/PEDRO、場地協助/大地酒店）

WET Swimwear Caicos LANE Crochet One Piece 連身泳裝，6980元 。（WET Swimwear 提供/林欣儀台北傳真）

HÁI 複膚/珠光不對稱挖洞一件式泳裝（榴石紅）。3680元。（HÁI 提供/林欣儀台北傳真）

PEDRO Corrin高跟涼鞋，2490元。（PEDRO 提供/林欣儀台北傳真）

PEDRO 曲線流浪包，3490元。（PEDRO 提供/林欣儀台北傳真）

PEDRO Raffia托特包 (棕) ，3690元。（PEDRO 提供/林欣儀台北傳真）

PEDRO Palma手提包 (藍)，3690元。（PEDRO 提供/林欣儀台北傳真）

WET Swimwear Venice OAKLEY Ruffle Sport Top 泳裝上身 上身售價3280元 、下身2880元。（WET Swimwear 提供/林欣儀台北傳真）

PEDRO Cypress丹寧漁夫鞋 (混色)，2690元。（PEDRO 提供/林欣儀台北傳真）

HÁI 複膚/珠光蝶翼連身泳裝（古銅金），3600元。（HÁI 提供/林欣儀台北傳真）

時序進入八月、暑假的尾聲，近日台灣天氣一掃颱風的陰霾，豔陽高照更讓人想抓緊暑假的尾巴，前往泳池、海邊享受夏日氣息，夏季出遊必備的泳裝如果你還沒準備好，更要看本次的專題內容，本次專題囊括泳裝、夏日度假必備配件等，一次為你打造最具夏季氣息、最吸睛的造型。

荷葉肩帶修身、不對稱縷空設計增加細節

說到海灘、夏日總讓人想起比基尼，首度嘗試可以先從素色下手，擔心自己身材不夠完美的則可以選擇肩帶有荷葉邊設計的單品，如WET的OAKLEY泳裝，荷葉邊肩帶設計帶點甜美感，又能修飾手臂線條，桃心領口剪裁，修飾胸型達到飽滿效果。另外連身泳衣也是近期的趨勢，WET Swimwear的連身泳裝版型多元，其中由伊林模特王子誼演繹的交叉縷空設計的泳裝，胸前的設計搭配高腰剪裁拉長腿部比例，象牙白的撞色設計不論膚色白皙、健康都合適。 來自台灣的泳衣品牌HAI則擅長修飾身形，主打各種身材、體型都能穿的時髦好看，其中品牌擅長運用挖洞設計修飾身體輪廓，例如品牌近期推出的不動稱挖洞一件式泳衣，看似單肩卻透過巧妙的設計塑造承擔雙肩，加強單肩設計的支撐效果，略帶運動感的輪廓適合喜歡低調性感的女孩們。

編織紋理、俏皮色系配件點綴

時尚加乘 說到夏天擁有夏日風情的編織紋理，絕對是最不可少的元素，但每年都是全草編的材質似乎又有一點單調，揉合溫潤皮質以及草編的鞋包是今年十分熱門的單品，例如PEDRO今年夏天便推出如 Raffia托特包、曲線流浪包、編織涼鞋、Hawser等單品等，另外喜歡走高調、俏皮路線的，則可以考慮色彩繽紛配件點綴，例如選擇部分螢光綠、亮紅色、橘色等鮮豔單品，即能呈現出近年很夯的Y2K風格。

把握暑假尾巴卻不知該去哪，在大地酒店露天泳池可拍到北投山上的綠蔭，也能拍到北市市區林立的高樓，同時今年夏天還推出「與人魚共舞」入住房客，提供多款尺寸的人魚裝及可愛造型的泳圈，所有入住旅客都免費著裝一秒變身小美人魚，在露天泳池畔或背板前自由擺拍。