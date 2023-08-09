立委馬文君爭取「桃米社區供水改善工程」，9日邀台灣自來水公司向鄉親、民宿業者說明施工進度。（楊靜茹攝）

立委馬文君查看「桃米社區供水改善工程」施工情形，最快明年6月底完工，提供鄉親優質又穩定的飲用水。（楊靜茹）

南投縣埔里鎮桃米社區是熱門觀光景點卻沒有自來水，立委馬文君代為向台灣自來水公司爭取裝設配水池及自來水延管工程，台水公司將斥資約6700萬元進行「桃米社區供水改善工程」，預計明年6月底前完工。馬文君說，完工後提供鄉親優質又穩定飲用水，更有助於桃米社區觀光發展。

桃米社區蘊藏豐富的動植物生態，在921地震後發展為自然生態示範區，推出「生態體驗」、「食農教育」、「親水休憩」等行程，吸引大批旅客造訪，也帶動地方觀光發展，因為觀光發展加上氣候變遷，原本以泉水、溪水設置的簡易自來水廠，近年旱災期水源供應不穩定，地方民眾希望家家戶戶都能有自來水。

馬文君指出，她代民眾向中央爭取增設自來水延管工程，已獲經濟部核准總經費近6700萬元，有關配水池用地部分，也獲得教育部和國立暨南國際大學同意，相關水土保持計畫及地目變更作業也完成，台水公司已經開始施工。

馬文君說，「桃米社區供水改善工程」分兩階段進行，第1階段將在暨大新設置高地配水池、桃米加壓站設備，滿足桃米路、桃米巷住戶與民宿用水需求，預計明年6月底完工；第2階段待住戶提出用水需求，再逐步辦理延管作業。完工後提供鄉親優質又穩定飲用水，更有助於觀光旅遊發展。