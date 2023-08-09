羅馬尼亞國防部昨天深夜表示，該國已取消向法國海軍船舶集團採購4艘軍艦的訂單。這項交易延宕已久，法國海軍船舶集團及羅國夥伴未在期限前完成合約的簽署。

路透社報導，法國的海軍船舶集團（Naval Group）和羅馬尼亞的康斯坦察船廠（Santierul Naval Constanta）聯手，在2019年拿下為羅馬尼亞建造4艘追風級（Gowind）護衛艦，以及翻新現有2艘護衛艦的合約，金額約12億歐元（約新台幣418億元）。

但這項交易一再延宕，先是遭逢法律問題，接著是這兩家公司未能就費用攀升問題達成諒解。

羅馬尼亞海軍在該國各軍種中現代化程度最低。羅馬尼亞2004年加入北大西洋公約組織（NATO），之後2007年加入歐洲聯盟（EU）。在俄羅斯去年入侵烏克蘭後，羅馬尼亞今年提高國防支出至占國內生產額（GDP）的2.5%。

羅馬尼亞和烏克蘭接壤，兩國邊界長達650公里。羅馬尼亞境內部署了一套美國飛彈防禦系統。去年，一支以法國為首的北約軍隊駐紮該國境內。