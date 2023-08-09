中興電工9日董事會承認第二季財報，第二季及上半年營收、本業獲利均創同期新高，囿於捲入雲豹裝甲車動力系統弊案，遭台中高分院判決沒入近21億元，第二季每股虧損1.42元。上半年EPS仍有0.12元，優於原預期上半年損益兩平。