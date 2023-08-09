中興電遭台中高法院判決沒入20.99億元，依據資本額49.48億元計算，對EPS影響4.24元。2021年已認列損失8,512萬元，剩餘20億1,404萬元，第二季全數認列，對第二季EPS影響4.07元。

中興電第二季合併營收49.3億元、營業利益近16億元、認列業外損失約20.17億元，稅前虧損4.17億元、本期淨損6.87億元，淨損歸屬母公司6.86億元，由盈轉虧，從去年EPS為1.23元遽降至每股虧損1.42元。

中興電上半年合併營收107.71億元、營業利益26.26億元、稅前淨利5.45億餘元、本期淨利5,904.1萬元，EPS由去年2.43元降至0.12元，但優於原本預期上半年損平。

中興電新任董事長江馥年表示，中興電剛公告7月合併營收年成長逾30％，在手訂單340億元，保守預估訂單能見度看到2025年或2026年，最長訂單看到2030年，看好下半年營運。

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