南韓經濟持續疲軟，就業市場欲振乏力。據南韓統計廳9日發布的《7月就業動向》顯示，7月失業率為2.7%，就業人口達2868.6萬人，僅較去年同期增加21.1萬人，不但反映出20多歲的年輕人就業仍面臨挑戰，也凸顯出60歲以上的老年人積極投入工作的狀況。

韓聯社引用南韓統計廳數據報導，從年齡層來看，南韓60歲以上的就業人口，較去年同期增加29.8萬人，但是其他年齡層的就業人數都同步下滑。15歲至29歲的青年就業人口減少13.8萬人，40至49歲的就業人口減少6.1萬人。

報導中指出，今年以來，南韓新增就業人口一直保持在30萬至40萬的水平，但增幅已經連續4個月下滑，7月的新增21.1萬人更是創下29個月新低。據南韓統計廳分析，主要是因為7月暴雨成災，導致建築工程業與農林業的臨時工工作機會明顯減少。7月製造業就業人口減少3.5萬人，建築工程業減少4.3萬人，農林漁業減少4.2萬人。

在此同時，失業人口也在減少，較去年同期減少3萬人至80.7萬人，創2012年7月以來的同月新低紀錄。