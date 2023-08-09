大陸網紅周揚青因和男星羅志祥交往多年而聞名，兩人交往9年本以為能修成正果，不料2020年周揚青在微博指控羅志祥劈腿、私生活混亂，導致羅志祥事業一度崩塌，近年他以男扮女裝「朱碧石」身分復出回歸舞台，透露與周揚青還是朋友，是逢年過節會問候的關係， 周揚青最近在節目中談起自己的愛情觀，表示：「真正失去的時候該後悔的肯定不是我」。

周揚青參加真人秀節目《這樣的你》，她表示自己容易相信別人，被問到單純對別人好卻被辜負是否會痛苦，周揚青承認會想，但不至於特別痛苦：「但是就會很不解，就覺得我這麼好的女孩子，當代社會很難找到的一個真愛至上的人，為什麼會被辜負？」她自認是戀愛腦，在感情中會付出一切，盡可能和對方相處，但身邊朋友勸付出太多反而讓另一半不夠珍惜。

她認為愛情是人生中最差的一項，沒有很順，雖然經歷了愛情失敗，但是還是對愛情充滿憧憬與嚮往，至於與羅志祥的感情早就翻篇了，不過周揚青坦露自己看似瀟灑，卻很念舊情；雖然周遭朋友勸她不要一認識就對別人太好，但她認為自己改不了，做法也沒錯，「因為我在有一段好的感情的時候，我做了一切我能夠做的，我珍惜了，所以真正到失去的時候，那該後悔的肯定不是我。」她曾喜歡一任男友到想跟對方共度一輩子結婚、生子，但當男方消失，她的念頭也沒了。