閻奕格近來推出新歌〈花火〉。她在MV中，挑戰高難度的姿勢坐在地板上相當考驗核心肌力，加上剛好團隊為她準備的服裝，僅以泳衣為基底配上綠色網狀的鑲鑽連身設計，MV尺度再度破表。

由於衣服鑲鑽的設計，閻奕格在拍攝當天全身幾乎零防護措施，直接坐在扎實的「裸鑽」上，讓她強忍疼痛拍了將近一小時，腿上的紋路將近一週的時間才完全復原，搞笑說：「好像是坐在『天堂路』上拍MV。」

她在新歌中唱出生死議題，向飽受憂鬱症所苦的人發出最溫暖的情書，盼能提醒正在低潮中的人們，每個人都是最耀眼的「花火」。〈花火〉是馬來西亞新生代音樂新星Gaston Pong為紀念逝去的友人所寫下的歌曲，兩人特別在MV上線前跨海直播，分享〈花火〉背後的心碎故事。

閻奕格坦言：「這是整張專輯錄最快的一首歌，一聽就能完全進入歌曲的狀態裡。」Gaston也謙虛表示：「真的非常意外，做夢都無法相信有一天我的創作會收錄在格格的專輯裡，非常榮幸。」