第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組9日落幕，壓軸中華藍、韓國的「台韓大戰」，中華藍未能降低韓國隊李昭喜得分及團隊三分球火力，4節單節得分都落後對手，最終76比93落敗，韓國隊搶下本屆瓊斯盃女籃第2名，中華藍第3。

上半場打完中華藍8分落後，第3節全力追擊，在陳晏宇單節2記三分球、投進8分幫助下一度追到剩6分差，但韓國隊又是連兩季三分外線將領先擴大到雙位數，第4節尾聲韓國隊在17分領先下甚至五上五下，最後就以17分之差帶走勝利。

賽後獲得本屆大會最佳五人的陳晏宇，本戰三分球5投5中命中率百分百，攻下23分，陳薇安贊助19分，可惜難敵韓國隊4人得分雙位數多點開花，韓國隊以李昭喜31分最高，韓嚴智15分，台灣歸化好手秦安14分、6籃板，金韓寶10分、6籃板、6助攻。

本屆瓊斯盃女籃賽最終排名，日本隊5戰全勝冠軍，韓國隊4勝1敗亞軍，中華藍3勝2敗第3，中華白2勝3敗第4，菲律賓1勝4敗第5，伊朗5戰全敗墊底，大會MVP由日本隊吉田舞衣獲得。

針對從6月開始集訓，到前往澳洲雪梨參加亞洲盃女籃賽，這段期間也到澳洲、日本移地訓練，然後在於瓊斯盃繼續以賽代訓，瓊斯盃結束後又要再去澳洲移訓，中華女籃隊總教練鄭慧芸表示，面對下一個大賽考驗杭州亞運，團隊在禁區身材上仍是會面臨外隊給予很大考驗，中鋒還是弱勢，也希望前鋒群可以扛起更多責任，防守上也要試著能夠首度對手的得分點。

陳晏宇則說，亞運代表隊待先前去打世大運的國手加入後，還需要一波磨合，自己目前狀態大約在6、7成，希望不只進攻，在處理球和助攻上也能在給予團隊提供幫助，也很期待林蝶、彭曉彤、羅蘋、徐玉蓮、卓敬等世大運好手合流之後讓團隊戰力可以再加強，杭州亞運仍能拭目以待。