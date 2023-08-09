活動由經濟部主任秘書陳怡鈴、教育部次長劉孟奇與勞動部次長陳明仁等人共同出席，邀請長期合作公協會，如台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、中華民國資訊軟體協會等代表共襄盛舉。

陳怡鈴表示，經濟部一直持續依據產業需求培育產業升級與數位轉型所需之人才，感謝公協會、企業與學校長期的行動支持與努力，讓iPAS產業人才能力鑑定穩定發揮鏈結產學策略功能，讓企業找到好人才，讓青年有更好的未來。

本次活動同時也邀請產學代表介紹其應用iPAS的具體實務案例，例如玟揚精密董事長嚴仕育表示，iPAS認證的人才能力辨識度相當高，該公司對於取得證書之求職者，會以平均薪資高於一般薪資水準的10％聘用，如果在職員工通過考試，也會頒發8,000元獎勵金，同時安排升遷及升等。臺北科技大學研發長莊賀喬則說明校方已積極根據業界所需之專業能力，調整教學並推動學生報考，目前已有高達1千多名學生於畢業前取得iPAS專業工程師證書，並透過產學合作媒合獲證學生至友達、欣興等知名企業實習並留任，青年畢業即就業，企業也對獲證學生讚賞有佳。

工業局局長連錦漳強調，「產業轉型升級，人才是決勝關鍵。」面對智慧化、數位化趨勢，政府在塑造未來產業人才能力上會扮演關鍵角色，也將持續了解廠商需求，建構專業人才培訓與鑑定機制，並打通海外人才管道，期望透過有系統的政策助攻，為台灣產業升級發展而努力。現今，經濟部工業局推動iPAS能力鑑定已獲得產學各界高度的肯定，絕對是產業篩選師級人才的首選，擁有iPAS證照也就等於取得了職場「快速通關」護照，歡迎更多企業、學校、青年一同推動與參與iPAS能力鑑定考試。更多相關資訊歡迎至「經濟部產業人才能力鑑定推動網」洽詢。