投資臺灣事務所執行長張銘斌致詞表示，臺灣太空科技已有30年的發展基礎，隨著近幾年全球太空經濟飛速成長，2022年全球衛星產業營收規模已達到2,808億美元，其中地面設備為1,450億美元，占比超過五成。期盼藉由本次臺美雙邊的線上與線下交流，推動臺灣低軌衛星及通訊廠商加速切入美國衛星產業供應鏈，透過合作提升雙邊廠商的競爭力，同時推進美商投資我國衛星通訊產業。同時，美國洛杉磯創投協會（Los Angeles Venture Association）執行董事Darren Eng亦肯定，臺灣擁有強大的ICT和半導體產業，在國際供應鏈中一直扮演關鍵要角，相信未來臺灣擁有絕對的能力躍升為美國衛星通訊地面設備相關產業的最佳合作夥伴。

據美國衛星產業協會（Satellite Industry Association, SIA）數據顯示，全球太空科技產值可望在2040年突破1兆美元，面對龐大的太空產業商機，在衛星通訊地面設備領域具備完整量能之臺廠也積極打入國際供應鏈，盼把握契機與具互補性之國際廠商，共同創造更高附加價值之產品及服務。

本日線上與線下會議獲得與會廠商熱烈迴響，除了臺灣經濟部投資業務處、美國洛杉磯創投協會、Infinio Capital創投、智探太空、鐳洋科技、台翔航太工業等業界先進出席外，衛星及地面設備廠商包括Carbon Mapper、Gemini Technology、HStar Space Transport、Mandala Space Ventures 等美方廠商，以及昇達科技、鐿鈦科技、財團法人金屬工業研究發展中心等臺灣廠商與研究機構共襄盛舉，有助加強美商投資臺灣產業環境印象及投資加碼意願，並深化臺美衛星通訊地面設備領域之合作契機及量能，促進外商審視在臺投資及合作之可能性。