農業部林業及自然保育署嘉義分署為推動國土生態綠網計畫，與台南市野生動物保育學會合作，在嘉南地區進行淺山平原野生哺乳類潛在移動廊道調查，日前以紅外線自動相機在曾文溪下游拍攝到石虎，這是自2006年台南白河鹿寮水庫的發現紀錄後，石虎於台南再次現蹤。

林業保育署表示，台灣以中央脊梁山脈為主的國有森林保護良好，但卻有6成多的保育類野生動物棲息於以私有地為主的國有林區之外，石虎即是其中棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物。

由於棲地與人類生活範圍高度重疊，石虎曾廣泛分布在台灣西部地區，但因受土地開發造成棲地滅失、人為干擾造成的疏林環境因農林活動減少，加上不適當的農藥及滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，目前僅在苗栗、台中、南投一帶尚有穩定族群，列名瀕臨絕種保育類野生動物。

林業保育署(前身林務局)自2018年起推動跨部會的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，透過資源整合及跨部會專業分工，合作串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，不用劃設對居民生計與發展限制較大的保護區，即可改善淺山平原的棲地復育、串聯與管理，讓石虎等眾多里山物種能藉由各保育軸帶順利繁育、遷移與擴大分布範圍，兼顧保育及在地發展。

林業保育署指出，考量棲地復育與串連優先性，國土生態綠網已在全台指認45條區域保育軸帶，其中多個西部丘陵型與溪流型的保育軸帶的關注物種都包含石虎，此次拍攝到石虎的台南曾文溪下游，即位於「曾文溪流域保育軸帶」。

「曾文溪流域保育軸帶」由林業保育署嘉義分署與經濟部水利署第六河川局共同合作推動，透過流域調適規劃，讓河川藍帶與周邊綠帶串連成藍綠網絡，保育水系與周邊區域各關注物種。