大陸財政部網站8月9日晚消息，大陸中央財政緊急預撥10億元（人民幣，下同，約合新台幣44億元），支持國家蓄滯洪區受災群眾，盡快恢復正常生產生活秩序。

大陸財政部稱，近日，受颱風「杜蘇芮」影響，海河流域遭遇嚴重洪澇災害。天津、河北、河南先後啟用了海河流域8個國家蓄滯洪區，蓄洪18.47億立方米，有效減輕了下游地區防洪壓力。

8月9日，大陸財政部、水利部緊急預撥10億元，對國家蓄滯洪區運用期間群眾的農作物、專業養殖、經濟林、住房、家庭農業生產機械等水毀損失，予以補償，幫助受災群眾盡快恢復正常生產生活秩序。

河北保定、廊坊等地政府7日接連發出公開信，感謝蓄滯洪區居民的犧牲，並強調會及時補償到位。

保定市定興縣委、縣政府在公開信中表示，河北省於7月31日23時30分啟用蘭溝窪蓄滯洪區分滯洪水，面對異常嚴峻的防汛形勢，蘭溝窪蓄滯洪區所有群眾聽從指揮、積極響應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志，「縣委、縣政府和全縣人民向蓄滯洪區的鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意！歷史將記下鄉親們的功績！」

廊坊的永清縣委、縣政府以〈致廣大鄉親們的一封信〉指出，近日以來，永定河發生百年不遇重大洪災，啟用永定河蓄滯洪區，韓村鎮、管家務鄉、曹家務鄉、別古莊鎮等4鄉鎮60多個村街廣大鄉親，顧大局、講奉獻，義無反顧搬出自己的小家，為國家扛起了分洪洩洪的使命，為保衛國家重大工程和京津冀人民生命安全作出了重大貢獻。