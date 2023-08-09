國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源願景及政策主張，目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟。媒體人陳鳳馨表示，從歐盟將核能視為綠能、乾淨能源時，全世界就已經開始核能復興。她也給侯的能源政策很高的分數，稱讚是安全、可行，且對地球友善。

陳鳳馨9日在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜要把這一次選舉，真正為台灣民眾解決的問題，說清楚、講明白，對於侯友宜的能源政策，她也給出很高的分數，並給出「安全、可行、友善地球」的評價。

陳鳳馨認為，侯友宜的能源政策，不只是對台灣安全、台灣能源供應有可行性，更重要是「友善地球」；從減碳台灣、低碳台灣、無煤台灣，到最後淨零台灣，從方向到步驟，每件事情都規劃的非常詳細。

陳鳳馨指出，從歐盟把核能列為「綠能」、「乾淨能源」那一刻起，全世界的核能復興就已經開始了；她強調，核能就是核能，沒有所謂「綠能的核能」、「不是綠能的核能」。

對於全世界開始核能復興，陳鳳馨表示，第一個原因是因為碳排放導致的極端氣候，全球都已經感受到。而第二個原因就是因為科技進步的速度非常快，現在對於再生能源的期待，都要依靠科技進步來實現，在核能復興的大趨勢之下，也可以期待核能的相關科技日益進步。