I didn't have Senga's 🍴 on the pitch-level DIGS board. I do now, and wouldn't you know it... #1 offspeed pitch in the majors (100+ thrown). #LGM https://t.co/GTB7Hqvt3R pic.twitter.com/9RHuX9xLNY — Pitcher DIGS (@DigsPitcher) August 8, 2023

大都會本季不幸以失敗告終，反倒是他們簽下來填補先發輪值的日籍投手千賀滉大表現優異，他以8勝6敗、自責分率3.24成為球隊新王牌，打響了他自己「幽靈指叉球」的名號。即使總教練修瓦特（Buck Showalter）對這個名稱有點感冒，實際上千賀的指叉球已經是大都會本季唯一可以吹噓的話題了。

前一次先發對戰小熊，千賀滉大以指叉球戲耍史旺森（Dansby Swanson），這球出手動作像是速球，結果卻是79英里（127.1公里）、掉落幅度49吋（124.5公分）的指叉球！史旺森揮空被三振之後，氣得把頭盔和球棒都摔到地上。

根據美國棒球數據專家研究出的「DIGS」（投手獨立降低失分的能力），本季榮登榜首的球種就是千賀滉大的指叉球，第2名是教士隊達比修有的指叉球，第3名是天使隊大谷翔平的指叉球。簡言之，他們的招牌球種不依靠野手就能最有效率地解決打者。有趣的是前3名碰巧都是日籍投手，大谷翔平還身兼美聯全壘打王，聯盟史上從未有這樣的人。

不過在實際運用方面，藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）才是本季的「指叉球王子」，他的指叉球DIGS雖然排名第4，不過他該球種的使用率高達38.2%，投出841顆非常驚人，幾乎是千賀滉大的兩倍。相較之下達比修指叉球的使用率低，因為他什麼球種都會，大谷則是以火球和滑切球為主。