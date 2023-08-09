炎熱的夏天，讓人忍不住冷氣開整天。就有一名女租客發文表示，自己入住不過12天，電費就飆到900元，但明明房東說用的是一級省電的變頻冷氣，因此忍不住詢問「這樣正常嗎」，但許多網友一看秒懂，問題出在另一個電器上。

女網友4日在Dcard發文「租屋疑問 入住不到15天電費900多」，她表示自己在外租屋，從7月24日開始入住，因為有養貓的關係，冷氣都是開整天沒關，但因為房東說冷氣是一級省電，所以放心開，席她如洗衣機、電磁爐也都是2、3天才用一次，此外就剩2台電腦、一台除濕機、一台冰箱和充電器、電燈等，電熱水器開關不知道在哪，推測整天都開著。

原PO說，租屋處房子一戶改兩戶，電表有分開，一度電5元，入住到8月4日，一共12天竟然跳了180度，電費飆到900元，看到的時候差點沒昏倒，詢問大家「這樣電費正常嗎」。

不少人紛紛提出建議：「不正常，建議可以電器全關檢查一下」、「查一下電表是110V還是220V，後者的話會被收兩倍電費」、「加上除濕機跟冰箱，一天15度看起來也還好」、「絕對不正常啊，這是定頻冷氣的電費了」，也有人看完內文秒懂，直指問題出在熱水器：「儲熱熱水器超耗電，很可怕」、「電熱水器超級耗電，開30分鐘就4度」、「先關電熱水器」、「快點問房東電熱水器開關在哪，不關掉就會一直噴錢」、「明顯是熱水器問題，跟冷氣無關」。