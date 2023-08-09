賴清德3日出席「本和安居社會住宅」動土典禮，他說明若當選總統，目標是在「現有基礎上」讓社會住宅達到25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，滿足所有租屋族的需求；同時提高「青年安心成家優惠貸款」金額，再透過「囤房稅」及全國總歸戶避免炒作，讓想要購屋的民眾都能如願。而最近就有一份民調指出，對於賴清德加碼社宅8年30萬戶，有95％的網友認為「不行」，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》9日對於「賴清德加碼社宅8年30萬戶，你認為做得到嗎？」進行網路民調可以看到，截至9日晚間22時30分止，有95％的網友認為「不行」，僅有5％的網友認為「可以」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「最近我問了我過去做工程的朋友這問題，他説台灣蓋房工人缺工很嚴重，而且台灣沒這麼多吊高工程車，也不會有建商為這種案子買工程車，所以根本不用想」、「從小大人就告訴我，被騙三次的話，問題出在自己身上」、「居然有5%相信做得到，那每個小朋友都可以當總統了」、「這就是說話的藝術了，完工絕對不可能，但你說規劃或是開發中，我認為是有可能的」。