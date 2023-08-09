台灣碳權交易所7日正式揭牌，總統蔡英文表示，從2023年到2030年，淨零碳排整體努力，預計帶動4兆元以上民間投資，創造5.9兆元產值，提供超過55萬個相關就業機會。媒體人謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目強調，有人說蔡英文2024年拍拍屁股就走，但她留下一個很大的禍害，就是碳權交易所。國外如Verra碳權系統早就被抓出來是騙人的，台灣碳權交易所全都是綠營的人，就是2024後要躺著賺，子子孫孫吃定台灣人。

「有人說蔡英文2024拍拍屁股就走？No、No、No！完全不是這樣！」謝寒冰指出，她留下了很大的一個禍害，就是前兩天成立的碳權交易所！「你知道這是要幹嘛的嗎？這就是民進黨整個能源政策的目的，就是要騙錢用的！擺明的！」

謝寒冰表示，這個完全是逆全世界潮流而行，怎麼會把火力發電的比重拉到百分之80以上？這非常奇怪，全世界沒有人這樣搞！那看到碳權交易所還不明白嗎？他的目的就是要你去買碳權！但現在全世界愈來愈多的政治預言顯示，碳權根本就是一場騙局！

謝寒冰提到，例如那個Verra認證系統就被人家抓出來，《BBC》、《CNN》都有做一系列的報導，那個Verra的碳權百分之90以上都是騙人的！所以蔡英文跟民進黨為什麼處心積慮要去搞這些東西？就是為了幫他們2024之後躺著賺！「因為這些全部都是他們的人，你們還看不懂嗎？」

「她絕對沒有放手！」謝寒冰直言，如果讓他們持續這樣下去，「以後蔡英文跟她的家族，還有民進黨的子子孫孫，一輩子就吃定你們台灣人！」