日經新聞報導，在新冠疫情爆發前的2019年，中國遊客占日本的外國遊客總數30％，居於首位。

報導指出，雖然日本民眾越來越期待解禁對提振日本經濟的效用，但日本的「接待系統」能否擴大很可能會成為問題，例如飯店服務等。在放寬邊境限制措施後，旅客增多，但日本旅遊業一直出現人手不足等問題。

共同社報導，多名日中關係知情人士9日透露，中方已告知日方，考慮配合9月在印尼召開的東協（ASEAN）相關元首會議，舉行日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強的會談。