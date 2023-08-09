今年1月，因談到烏克蘭防空飛彈誤擊第聶伯羅社區大樓造成人民死傷而遭非議，遞出辭呈的前烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）上週四（3）直播時談到，（美國）原本講好要撥給烏克蘭的資金，已經準備要移去給台灣了。他感嘆，台灣已經很有錢了，跟正在進行二戰以來最大規模戰爭的烏克蘭不一樣，台灣需要什麼掏得出錢買。

"This is already hinting to us that we need to be accommodating" - Oleksiy Arestovych was upset that the US wants to give part of the money for Ukraine to Taiwan.



Poor Oleksiy, he thought Ukraine was 'special'...🤦‍♂️🤭😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/4bYeanqwtV — Martin Stedham (@StedhamMartin) August 6, 2023

阿列斯托維奇上週四（3）在Youtube直播時談到，美國原本說好要提供給烏克蘭的資金，即將移轉給台灣，而美國有他們自己的計畫，他們一直以來都在追求他們自己的計畫。阿列斯托維奇推測，美國想在今年底送烏克蘭上談判桌。

談到這邊，他說：「講直接一點，就是台灣根本不在我們當前正在面對的軍事威脅（戰爭）之中，而且跟烏克蘭比起來，他們是個超級有錢的國家。他們不用任何人幫助，就買得起任何他們需要的東西（武器），只要花錢多買一點就好。」

「然而，他們還是在談論要把對我們的援助切出去…我們，我們（烏克蘭）被告知要聽話…但…但為了什麼理由？要我們圓融？」