近年來舒肥雞胸肉熱潮，洽富實業以氣冷雞打響名號，也成就趙文強晉升契機。

福壽上半年營收83.11億，稅後純益1.55億元，EPS為0.42元，由於6月整體銷售未如預期，使得上半年獲利相對較去年高基期1.05元減少，唯第二季在4月5月帶動下每股純益0.23元仍呈現季增狀況，法人估下半年進入銷售旺季，儘管穀物價格起起落落，整體仍看好下半年優於上半年。