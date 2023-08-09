近年來舒肥雞胸肉熱潮，洽富實業以氣冷雞打響名號，也成就趙文強晉升契機。
福壽上半年營收83.11億，稅後純益1.55億元，EPS為0.42元，由於6月整體銷售未如預期，使得上半年獲利相對較去年高基期1.05元減少，唯第二季在4月5月帶動下每股純益0.23元仍呈現季增狀況，法人估下半年進入銷售旺季，儘管穀物價格起起落落，整體仍看好下半年優於上半年。
福壽（1219）9日晚公告現任總經理洪碩嬪調職，由趙文強接任；洪碩嬪為洪家第三代，也是福壽董事長洪堯昆堂妹，2020接任總經理三年多，按公司傳統進行職務調動，由轉投資洽富實業總經理趙文強接任。
近年來舒肥雞胸肉熱潮，洽富實業以氣冷雞打響名號，也成就趙文強晉升契機。
福壽上半年營收83.11億，稅後純益1.55億元，EPS為0.42元，由於6月整體銷售未如預期，使得上半年獲利相對較去年高基期1.05元減少，唯第二季在4月5月帶動下每股純益0.23元仍呈現季增狀況，法人估下半年進入銷售旺季，儘管穀物價格起起落落，整體仍看好下半年優於上半年。
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