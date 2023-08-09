南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長難度不小，但仍預估下半年表現可望優於上半年；將持續調整產品結構，把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品，包括接著劑應用聚焦軟性包裝、光學用膠等，降低外部環境影響。

此外，南寶董事會決議擬經由第三地區間接現金增資大陸子公司「南寶精細化工材料(安徽)有限公司」1,157.67萬美元（約台幣3.68億元）， 強化塗料及化學品之生產及買賣耕耘。

南寶受客戶持續調整庫存影響，加上去年基期較高，第二季營收年減9.4％。其中，接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減13.8％，營收比70％；建材與塗料業務則年增2.6％，營收比25％。

不過，南寶著重於追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率，第二季營業利益率為上市以來新高，獲利年增46.9％。