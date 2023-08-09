夏威夷第二大島毛伊島上原本滿是觀光客的大街，已遭野火吞噬。

美國位於太平洋的夏威夷州野火災情因颶風逼近而加劇，至少已2座島嶼野地慘遭祝融肆虐，延燒建物，人員疏散，夏威夷第二大島毛伊島（Maui）有城鎮居民被迫跳海躲避火勢。可怕的是，這場野火接下來要竄向何處，誰都說不準。

綜合美國《新聞周刊》、有線電視新聞網（CNN）9日報導，美國國家氣象局（National Weather Service）說，颶風朵拉（Dora）可能會以安全距離掠過夏威夷群島，但颶風導致島上出現時速於95公里的強風，導致野火面積擴大，引發停電、通訊中斷。

Popular 'Front Street' in the beautiful resort town of Lāhainā is on fire! Reports of people jumping into the water to escape the blaze fuelled by Hurricane Dora high winds. #Emergency declared



VC: Alan Dicker #Wildfire #Maui #Hawaii #Dora #Lahaina #HurricaneDora #Heatwave… pic.twitter.com/dDjEBLRArg — Earth42morrow (@Earth42morrow) August 9, 2023

毛伊島的911報警專線停擺，急救人員恐怕難以及時到點救援，消防直升機根本無法起飛。毛伊島的消防隊持續對抗野火，這兩天著重於對赴島上西部觀光客較多的地區以及西部內陸山區。位於毛伊島以南的第一大島夏威夷島，也已出現火勢。內陸區有多條住宅接道已執行疏散。毛伊郡官員說，至8日下午燃燒面積已達1000英畝（4平方公里）

夏威夷副州長路克（Sylvia Luke）當地時間9日上午說明毛伊島災情時表示：「911線路不通，手機訊號、電話線路都斷了。毛伊島醫療體系接收的燒燙傷、嗆傷的患者過多，已超出負荷。」美國電力供應狀況追蹤網站Poweroutage.us顯示，這場汪洋大海之中的野火已導致毛伊島約1萬4000戶停電。

無人機8日夜間空拍畫面顯示，毛伊島西部野火已逼近沿海城鎮喜平（Kihei）以北一帶。毛伊島西北角濱海城鎮拉海納（Lahaina）居民韓森（Clint Hansen）操作無人機拍攝火場，他形容整座城鎮全毀，火勢蔓延速度超快，「躲避火勢的人們直接跳進海裡，後來由海岸防衛隊救起。擁有船隻的人，統統收到要求支援救人的要求，簡直有如世界末日，場面瘋狂」。

拉海納一條大街的商家店主說，兩側建物全數陷入火海，沒有消防車到場灌救，原因可能是消防隊早已忙到不可開交。

路克在8日深夜代表州長格林（John Green）發布緊急宣告，出動國民兵救災並授權動支救援基金。

社群媒體流傳的災情畫面顯示，熊熊火舌引發濃煙，狂風颳起濃煙與建物燒毀的殘骸，景象駭人。美國紅十字會8日已成立疏散中心收容避難民眾。

毛伊郡官員警告，由於風勢不穩，加上地形陡峭、濕度下降造成救火困難，火勢方向與位置不易掌控，野火竄燒路徑與蔓延速度難以預測。毛伊郡消防局警告：「大火距離府上原本可能有1哩（1.6公里）甚至更遠，但只要1到2分鐘，火勢可能就會燒到你家。透過空氣中燃燒的物體會在距離主要火勢很遠的地方引燃火焰。」