民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡日前稱，民眾黨内參民調顯示，民進黨總統參選人賴清德跟柯文哲皆到30%以上，兩者更是在誤差範圍之內，而國民黨總統參選人侯友宜則不到20%。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，柯、賴若民調打平，柯文哲因主要支持者是投票率較低的年輕人，選舉結果一定會輸給賴清德，而侯友宜想勝選的關鍵是「得年輕票者得天下」，若無法找回年輕人也是穩輸。

吳子嘉9日在網路節目《公道之聲-約董事長喝咖啡》表示，如果柯文哲跟賴清德的民調不相上下，投票結果柯文哲一定輸！因為柯文哲的主要支持者是年輕人(20至40歲)，年輕人的投票率一定比較低，僅約3成，而賴清德在各年齡層的支持度比較平均，且有民進黨的基本盤。

吳子嘉也提到，2014年柯文哲首次競選台北市長時，打出「這一票聽孩子的」的口號，讓年輕人回家拉父母、祖父母投給柯文哲，但2024總統大選柯用綜藝化的選舉方式，就會缺少愛台灣、為台灣拚上性命的熱情，投票率會相對比較低。對於民眾黨内參民調，吳子嘉直接說，「我不相信啦，這哪有可能」。

對於侯友宜的選情，吳子嘉也斷言，「搞了兩個月民調起不來，金溥聰就知道他搞不起來了」，侯友宜要贏很簡單，「要有年輕票」，目前侯的民調在20至29歲的區間都是個位數。

吳子嘉也說，「柯文哲只有年輕票，一定會輸；侯友宜只有老年票，沒有年輕票，也一定會輸。兩個人剛好，穩死」，金溥聰如果不能把侯的年輕票找回來，那就不要選了，「得年輕票者得天下」，2020年總統選舉蔡英文贏韓國瑜300萬票，全部都是年輕人。